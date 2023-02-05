"نقاط الموت".. تقرير حقوقي يرصد 12574 انتهاكاً بحق المدنيين في حواجز التفتيش في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الأحد، أنها رصدت 13574 انتهاكاً حق المسافرين في 1352 نقطة وحاجز تفتيش، شملت 20 محافظة يمنية منذ عام انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014م .



وقالت المنظمة في تقرير لها حمل عنوان: "نقاط الموت"، إن الانتهاكات بحق المسافرين في النقاط وحواجز التفتيش نتج عنها مقتل 721 شخصا وجرح 1231 و3658 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب.



واوضح التقرير، أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين 13574حالة، حدثت في 1352 نقطة وحاجز تفتيش خلال الفترة بين فبراير / شباط 2014 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021.



وبين أن الانتهاكات شملت ارتكاب 721 حالة قتل و1231 حالة إصابة واعتداء جسدي و3658 حالة اختطاف واخفاء وتعذيب، إضافة إلى 1401 حالة نهب وفرض جبايات وإتاوات وإضرار بممتلكات خاصة و6253 حالة تقييد حركة وتنقل و310 حالة عرقلة ونهب للمعونات والمساعدات الإنسانية.



وتصدرت محافظة البيضاء قائمة المحافظات اليمنية الأكثر تضرراً من نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة من قبل أطراف النزاع وذلك بواقع 2521 حالة انتهاكات بينها 94 حالة قتل و119 حالة إصابة واعتداء جسدي و915 حالة اختطاف واخفاء وتعذيب و180 حالة نهب وجباية غير قانونية وتضرر مركبات و1209 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل و4 حالة عرقلة وصول مساعدات.



وتلتها محافظة تعز بـ 1580 انتهاكاً توزعت بين 117 حالة قتل و186 إصابة واعتداء جسدي و377 اختطاف واخفاء وتعذيب و154 تضرر لمركبات ونهب ومصادرة مقتنيات وفرض اتاوات و715 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل و31 عرقلة ونهب للمساعدات الإنسانية.



ثم تأتي بعدها محافظة صنعاء بعدد 1313 حالة انتهاك منها 16 حالة قتل و40 حالة إصابة و446 اختطاف واخفاء وتعذيب و190 نهب وجباية واضرار و4 حالات نهب وعرقلة للمعونات.



وطالبت رايتس رادار المبعوث الأممي إلى اليمن "هانز غروندبرغ" بممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الحرب في اليمن بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.

