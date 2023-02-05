اللواء العرادة يبحث مع ليندركينج السبل الكفيلة للدفع بعملية سلام شاملة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والسبل الكفيلة للدفع بعملية سلام شاملة تُنهي معاناة اليمنيين.



جاء ذلك في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض بحضور السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء، أشاد اللواء العرادة بمستوى العلاقات المتينة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية ومستوى الشراكة القائمة بين الحكومتين في الكثير من القضايا والملفات الاستراتيجية والمهمة على المستوى الاقليمي والدولي.



وفي مقدمة هذه الملفات "مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط التجارة العالمية والملاحة البحرية والتصدي للمحاولات الإيرانية المستمرة لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى بلادنا بهدف إغراق اليمن والمنطقة في العنف والفوضى".



وثمن مواقف الحكومة الأمريكية الثابتة ودعمها المستمر لجهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومستواهم المعيشي.



وأكد العرادة على أهمية دور الدبلوماسية الأمريكية في دعم جهود الأمم المتحدة وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف تصعيدها المتواصل والتوقف عن أنشطتها العدائية، ودفعها للقبول بمساعي تحقيق السلام.



وشدد على ضرورة التزام أي عملية سياسية تطلقها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار سياسي بين الأطراف اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني وينهي معاناتهم ويفضي لاتفاق سلام شامل وعادل ودائم في ربوع البلاد.



وأمس السبت بدأ المبعوث الأمريكي إلى جولة خليجية تشمل السعودية وسلطنة عمان والإمارات، لدفع عملية سلام شاملة وإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 8 سنوات.



وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "سيواصل المبعوث الخاص الجهود الدبلوماسية الأمريكية المنسقة مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عملية سلام شاملة في اليمن".



كما "سيحث ليندركينغ الأطراف على تكثيف مشاركتهم مع الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية يمنية- يمنية، يمكن أن تنهي الحرب بشكل دائم"، وفق البيان.