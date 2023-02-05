شكرا لبحثكم عن خبر برفقة علي أحمد حسن ومحمد العبادي..الماس يزور مشروع الخط الجامعي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام صباح اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن بتفقد الأعمال الأعمال الجارية في مشروع تاهيل طريق الحرم الجامعي بمديرية البريقة بالعاصمة عدن والذي يموله صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي بعدن.

و اطلع الماس برفقة المهندس علي أحمد حسن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور والمهندس محمد العبادي مدير المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع عدن ومدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي خلال الزيارة الميدانية للمشروع على مستوى سير تنفيذ الأعمال هناك وما وصلت إليه نسب الانجاز .

واستمع الماس من القائمين على المشروع الى ابرز ما تم إنجازه وما يواجه سير عمل المشروع من صعوبات .

وشدد كلا من المهندس معين الماس و المهندس علي أحمد حسن والمهندس محمد العبادي على الفرق العاملة بضرورة مضاعفة الجهود وانجاز العمل وفق الخطة المعدة والفترة الزمنية المحددة ..

ويجري اعمال تأهيل هذا خط لكونه من الخطوط الحيوية الرابط بين مرافق التعليم الجامعي في البريقة من كلية الهندسة و الحرم الجامعي والذي يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة الرئاسية ودولة رئيس الوزارء ووزير الاشغال العامة و وزير الدولة احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن .

كما اجتماع اليوم المهندس معين الماس مع مدير عام مديرية البريقة صلاح الشوبجي في المكتب الرئيسي للصندوق في العاصمة عدن لمناقشة جملة من المواضيع الخاصة بأعمال تأهيل وصيانة الطرق الرئيسية والداخلية للمديرية .

و تطرق الاجتماع إلى بحث سبل التعاون ين قيادة الصندوق والسلطة المحلية في المديرية لتسهيل اعمال تنفيذ المشاريع بما يحقق تنمية وتطوير شبكة الطرق في العاصمة عدن ..

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _عدن .