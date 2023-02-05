المخلافي يناقش مع مسؤول أممي الوضع الحقوقي والإنساني في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، الأحد، مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن رينو ديتال والسيدة ايما ولكر مسؤولة حقوق الإنسان، الوضع الحقوقي والإنساني بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وخلال اللقاء اطلع وكيل أول المحافظة المسؤول الأممي على الوضع الإنساني الذي تعيشه محافظة تعز في ظل الحصار المفروض عليها من قبل جماعة الحوثي الإرهابية منذ 8 سنوات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين الآمنين في المحافظة.



وأشار إلى استهداف المليشيا للأطفال في المدارس والحدائق وساحات الأعياد والمستشفيات والطرقات وتعنتها بمنع الماء عن سكان المدينة واستمرارها في حصار طرق المحافظة ونهب مواردها.



ودعا المخلافي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بدورهما الحقيقي في حماية المدنيين وكشف وحشية مليشيا الحوثي وإرهابها المتواصل على المواطنين الامنين ومعاناتهم وذلك في تقاريرهم للعالم بكل وضوح وشفافية.



وشدد على ضرورة ضمان المجتمع الدول عدم إفلات المسئولين عن الجرائم من العقاب، مطالباً بفتح الطرقات والممرات الإنسانية الآمنة المؤدية الى المدينة.



وأكد المخلافي حرص قيادة المحافظة على تطوير آليات التعاون والتواصل بين السلطة المحلية والمفوضية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يسهم في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ والمفاهيم الحقوقية.



من جهته عبر المسؤول الأممي، عن امتنانه للسلطة المحلية بتعز في تسهيل مهامهم لمناقشة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعرف على اوضاعهم الحقوقية من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية.



كما عبر عن أمله في تعزيز التنسيق ورسم رؤية مشتركة لتحديث الآليات وبناء القدرات في مجال الحقوق والعمل على فتح مكتب للمفوضية في محافظة تعز.

