اليمن.. قوات تابعة للمجلس الانتقالي تحتجز قائد محور تعز لأكثر من ساعة في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم الأحد، قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقال مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت" إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الدعومة إماراتيا اعترضت طريق فاضل في مديرية خور مكسر واحتجزته مع مرافقيه.



وأوضح أن فاضل كان في طريقه لحضور اجتماع مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، لافتا إلى أن تلك القوات احتجزته لأكثر من ساعة قبل أن تفرج عنه بموجب أوامر وتوجيهات عليا.



وكان اللواء فاضل قد حضر اجتماع عسكري ترأسه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بقادة وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة الخميس الماضي.



وسبق أن تعرض العديد من القيادات العسكرية في محور تعز للاحتجاز والمضايقة من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي في الطريق العام بمحافظة لحج وفي العاصمة المؤقتة عدن.

