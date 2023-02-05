وزير الدفاع اليمني: تساهل المجتمع الدولي تجاه مليشيات الحوثي يهدد استقرار المنطقة

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، الأحد، المجتمع الدولي بالتساهل مع مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني التي باتت تهدد المنطقة والعالم.



جاء ذلك خلال مباحثات أجراءها الداعري بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد المعهد الديمقراطي الأمريكي برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط ليزلي كامبل تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء شدد وزير الدفاع على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية وعودة النظام الديمقراطي، مشيرا الى أن المليشيات الحوثية الإرهابية تدعي الحق الإلهي بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة.



وقال الداعري،"نحن نخوض حربا ضد عدو يهدد الجميع وانتم أول من خرج من اليمن مكرها بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية بدعم وتخطيط إيراني وتعاون وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم".



ولفت إلى أن ذلك "تجلى بوضوح من خلال استهداف امدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية"



واوضح أن تساهل المجتمع الدولي تجاه المليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية والطيران المسير الإيراني لها، سيشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة والعالم.



ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أن ذلك يجري في ظل تماهي وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية.



من جهته أكد مدير المعهد الديموقراطي خلال بلقاء وزير الدفاع بالتزامن مع زيارته لافتتاح مكتب المعهد في عدن، العمل على تعزيز العلاقة مع القوات المسلحة لمحاربة التطرف.

