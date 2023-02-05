شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ضرورة اعتماد الموازنة العامة للسلطة القضائية للعام 2023 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المجلس

وقف مجلس القضاء الأعلى أمام نتيجة لقائه بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس "عبدالرحمن المحرمي".

وفي اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس المجلس فضيلة القاضي "محسن يحيى طالب"، ثمّن المجلس اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالسلطة القضائية وتعزيز استقلالها وتذليل ما تواجهه من تحديات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمالها.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد قدّم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2023م، والتي سبق لمجلس القضاء إقرارها، مؤكداً على ضرورة اعتمادها وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وفقاً لنص المادة (152) من الدستور.