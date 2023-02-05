شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الشباب والرياضة يفتتح دورة التسويق الإلكتروني للفتيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأحد، دورة التسويق الالكتروني للفتيات التي ينظمها قطاع المرأة بالوزارة، وتستمر ليومين، بمشاركة 25 فتاة من مختلف مديريات محافظة عدن.

وزير الشباب والرياضة يفتتح دورة التسويق الإلكتروني للفتيات

وأشار الوزير البكري، على أهمية مثل هذه الدورات باعتبارها طريقًا لكسب المزيد من المعارف والعلوم، وتلبي حاجة الفتيات في معرفة بديهيات التسويق الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا (الإنترنت)، في الترويج للمنتجات وتحويل السوق الافتراضية إلى واقع مادي ملموس، مؤكدًا دعم الوزارة لكافة الأعمال والمشاريع الصغيرة الخاصة بالفتيات، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل للكثير من الأسر.

واضاف أن الوزارة بصدد استهداف أكثر من (5) ألف فتاة خلال العام الجاري 2023، في العديد من البرامج والفعاليات، مثمنًا جهود قطاع المرأة في الوزارة واهتمامه بتنظيم مثل هذه الدورات التي تصقل مواهب الفتيات وتساعدهنّ في اقتحام سوق العمل بثقة.