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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد تنموي ألماني برئاسة رئيسة التعاون في السفارة الألمانية لدى اليمن مارسيلا ماسياريك، ومدير الوكالة الألمانية للتنمية مارك شوماخر، مستوى تنفيذ التدخلات الممولة من قبل الوكالة الألمانية للتنمية في اليمن.

نائب وزير التخطيط يبحث مع وفد ألماني مستوى التدخلات التنموية في بلادنا

وتطرق اللقاء الذي ضم وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وقطاع الدراسات محمد الحاوري، وقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، إلى جهود تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتوسيع مجالات الدعم التنموي في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية المشاريع الخدمية والتنموية الممولة من الوكالة الألمانية في اليمن ومنها مشروع تحسين المياه والصرف الصحي، وأثر تلك المشاريع في تخفيف المعاناة الإنسانية.. مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الوكالة الألمانية للتنمية، وتطلعها لتعزيز التعاون في تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية، وتقييم التدخلات لضمان نجاحها.

ومن جانبها أكدت رئيسة التعاون في السفارة الألمانية في اليمن، مواصلة بلادها تقديم الدعم لليمن، والحرص على تنفيذ البرامج المشاريع وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات وفقا للاحتياجات والأولويات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط.