الفنانة اليمنية فاطمة مثنى تبهر المصريين في مسرح سيد درويش

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقامت الفنانة اليمنية فاطمة مثنى حفل فني في جمهورية مصر العربية . و اقيم الحفل في دار أوبرا بالإسكندرية مسرح سيد درويش مساء الأمس. و غنت فاطمة رفقة فرقة ام كلثوم للموسيقى بقيادة الدكتور محمد عبدالستار . وحضر جمهور مصري كبير الحفل وسط اشادة واسعة باداء الفنانة اليمنية الشابة.

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