"سابقة خطيرة".. تسجيل حالتي انتـ حار لطفلين في مدينة تعز خلال يوم واحد

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم طفلان على الانتـ حار، مساء أمس السبت، بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، في حادثتين منفصلتين وصفتها شرطة المحافظة بـ "السابقة الخطيرة".



وقالت شرطة تعز في بيان لها، إنها تلقت مساء أمس السبت، بلاغين بواقعتي انتـ حار طفلين في مدينة تعز، الأولى في حي الجمهوري والاخرى بحارة الدار بيرباشا.



وأضافت أنه تلقت البلاغ الأول "بإقدام الطفل (كريم عبدالكريم محمد عبدالله -۱۲ عاما) ويسكن في حي الجمهوري ـ على الانتـ حار، عن طريق لف مقرمة على رقبته أدت إلى وفاته".



وفي حادثة أخرى، أقدم الحدث (عمار خالد إسماعيل -١٦ عاما) يسكن حارة الدار بيرباشا- على الانتـ حار عن طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة باب المطبخ في حوش المنزل مما أدى إلى وفاته على الفور"، حسب البيان.



واعتبرت إدارة عام الشرطة الحادثتين بـأنها "سابقة خطيرة في المجتمع تتطلب الوقوف أمامها بمسؤولية وحزم"؛ مؤكدة أنها تبذل الجهود في كشف الملابسات.



ودعت الشرطة في بيانها كافة الجهات ذات العلاقة الرسمية منها والمجتمعية إلى التعاون في دراسة وتوصيف هذه الوقائع لعمل الحلول والمعالجات اللازمة.

