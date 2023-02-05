تمهيداً لمصادرته.. مليشيا الحوثي تُعين حارساً قضائياً على مستشفى "الجبلي" للعيون بإب

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي، حارسا قضائيا، على مستشفى خاص بمدينة إب، تمهيدا لمصادرته، في ظل عمليات سطو ونهب مستمرة للمؤسسات الطبية الخاصة بالمحافظة.



وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي حاصرت مبنى مستشفى الجبلي للعيون الكائن في مفرق جبلة جنوبي المدينة، وعطلت كاميرات المراقبة واقتحمته رفقة قيادات حوثية.



وأضافت أن المليشيا قامت بحصر أصول المستشفى وسلمته للحارس القضائي الذي فرضته على المستشفى، في خطوة مماثلة لعمليات نهب سابقة واستيلاء بالقوة على ممتلكات وأموال المواطنين في المحافظة، آخرها مستشفى "دار الشفاء" الذي تمت مصادرته قبل نحو أسبوع.



وهذا سادس مرفق طبي خاص تسطو عليه مليشيا الحوثي في المحافظة، بعد السطو على مستشفى "دار الشفاء" بمدينة إب، ومستشفى "السلامة" بمدينة يريم ومستشفى "الأمين" التخصصي، ومستشفى أطباء المنار، ومستوصف الخنساء بمدينة إب، ضمن عمليات نهب واسعة طالت ممتلكات ومؤسسات وعقارات لعدد من المستثمرين والمعارضين للانقلاب.

