شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة اماراتية: تعنت المليشيات ووضعها عراقيل جديد يعطل مفاوضات السلام اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت صحيفة إماراتية، تعثر المفاوضات بشأن الملفات الإنسانية، مع مليشيا الحوثي، عقب تعنت المليشيات ووضعها عراقيل جديدة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مصادر يمنية مطلعة، قولها إن مشاورات الملفات الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وسلطنة عمان، تعثرت بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، واعتراضها على عدد من البنود.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات اعترضت على ملف فتح الطرق في تعز وبعض المحافظات واعتبرته من الملفات العسكرية لا الإنسانية.

وتتمسك المليشيات بحق صرف المرتبات حسب كشوفات أعدتها على ضوء كشوفات العام 2014، الأمر الذي يعد انتهاكا بحق الموظفين المعارضين للحوثيين والذين تم استبعادهم من الوظيفة العامة من قبل الميليشيات، وفق المصادر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميليشيات تواصل وضع العراقيل والشروط التي تعرقل التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، الأمر الذي فجر خلافات في أوساط قياداتها من المنادين للتوصل إلى سلام ينهي الحرب، وآخرين يسعون لتفجير الأوضاع العسكرية خدمة لأجندة خارجية.