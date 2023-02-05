شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أخطر فيديو .. تسلل امرأة واختطاف أحد الأطفال حديثي الولادة بمستشفى في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم تسريب مقطع مرئي " الفيديو" لعملية اختطاف أحد الأطفال حديثي الولادة بمستشفى جنوبي , وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في المستشفى .

وأطلع "" على المقطع المرئي والذي تظهر فيه امرأة , تسللت إلى غرفة الولادة وسرقه الطفل وغادرت المستشفى دون ان ينكشف امرها .

وقالت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في مستشفى ابن خلدون العام في محافظة جنوبي اليمن تمت فيه سرقة الطفل بعد ساعات من ولادته.

هذا وأكد المصادر أن شرطة الحوطة تجري تحقيقاً في واقعة اختطاف طفل رضيع من داخل قسم الولادة من قبل امرأة والتي لاذت بالفرار إلى جهة مجهولة.

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