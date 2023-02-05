شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : ثلاثة اخوان يقتلون خالهم في اب وسط اليمن .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم ثلاثة إخوان على قتل خالهم في إحدى قرى محافظة إب بسبب الخلاف على ميراث والدتهم .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم أن الأخوة الثلاثة معين شرف الدين، ومشير شرف الدين ، ونصر شرف الدين اقدموا عصر أمس السبت على قتل خالهم ماهر المسمري في قرية الرابط بمنطقة كتاب في محافظة إب .

وأضافت المصادر أن ماهر المسمري قتل بعد إصابته بأربع رصاص فيما أصيب شقيقه عبدالرحمن المسمري وأحد المارة بجروح خطيرة .

وأكدت المصادر أن الجناة قاموا بإطلاق النار على رجال الشرطة محاولين الفرار لكن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليهم .