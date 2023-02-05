شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : ثلاثة اخوان يقتلون خالهم في اب وسط اليمن .. والسبب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم ثلاثة إخوان على قتل خالهم في إحدى قرى محافظة إب بسبب الخلاف على ميراث والدتهم .
وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم أن الأخوة الثلاثة معين شرف الدين، ومشير شرف الدين ، ونصر شرف الدين اقدموا عصر أمس السبت على قتل خالهم ماهر المسمري في قرية الرابط بمنطقة كتاب في محافظة إب .
وأضافت المصادر أن ماهر المسمري قتل بعد إصابته بأربع رصاص فيما أصيب شقيقه عبدالرحمن المسمري وأحد المارة بجروح خطيرة .
وأكدت المصادر أن الجناة قاموا بإطلاق النار على رجال الشرطة محاولين الفرار لكن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليهم .
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