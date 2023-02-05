شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: رهف القحطاني تستفز السعوديين بالكشف عن سعر شنطتها الجديدة من هذه الماركة النادرة . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامية رهف القحطاني، مقطع فيديو استعرضت فيه شنطتها الجديدة واستفزت المتابعين بسعرها المرتفع.

وشاركت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على موقع “إنستغرام” فيديو رهف وهي تستعرض شنطتها الجديدة، وقالت رهف: “الماركة من جوتشي بـ100 ألف ريال، جه الوقت اللي أدلع نفسي”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها رهف ممتلكاتها، ففي وقت سابق، استعرضت سيارتها الجديدة وادعت أنها الوحيدة في في المملكة العربية السعودية وأنها تمتلك النسخة الوحيدة منها.

وسكلت رهف طريق الفنان المصري محمد رمضان في استعراض ممتلكاته لذا ظهرت رهف تستعرض سياراتها باهظة الثمن وخلال مقطع الفيديو قالت رهف لمتابعتها: “شايفين السيارة اللي أنا راكبتها؟ ما في منها إلا قطعة واحدة بالسعودية تخيلوا؟ النادرة ما تركب إلا النادر”.

وصورت رهف القحطاني الفيديو وهي داخل السيارة بعد أن أوقفتها لأن التصوير ممنوع أثناء القيادة وأشارت إلى أنها دائماً ما تلتزم بالقوانين لذا فضلت أن تصور في مكان بعيد.

وظهرت مساعدة رهف القحطاني معها في مقطع الفيديو ومزحت رهف معها وسألتها قائلة “مبسوطة؟” لترد عليها المساعدة وتقول: ” نعم” لتجيبها رهف وتقول: “إيه لازم تكونين مبسوطة ولابسة أزرق مثل لون السيارة”.

ولا شك أن استعراض رهف لسيارتها أثار الجدل واسعاً ضدها حيث اعتبره المتابعون استفزازاً لهم بينما شبهها البعض بمحمد رمضان والذي عرف عنه امتلاكه لثروات وممتلكات باهظة الثمن ويتعمد إظهارها بشكل مستفز.

وجاءت التعليقات على فيديو رهف كالتالي: “تستاهل كلمة أجدد من حديثة نعمة” ،”بتذكرني بمحمد رمضان يوم قعد يعد الدولارات قدام الكاميرا”.

بينما سخر البعض الآخر من طريقة وصف رهف لسيارتها الجديدة لأنها وصفتها بالنادرة فرد عليها المتابعون وقالوا: “يعني لو قلتِ ما في إلا قطعة بالعالم بنقول واو بس ما في إلا قطعه بالسعودية يعني يمديني أروح البحرين أجيبها وندخل عالم النوادر”، “نادرة في إيش والله”؟.