شكرا لبحثكم عن خبر شركة صرافة تضع شرطا تعجيزيا لصرف الحولات المنسية لديها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توافد آلاف المواطنين، إلى محلات الصرافة، بحثًا عن حوالاتهم المنسية لدى شركة الامتياز للصرافة، بعد تسريب أكثر من 60 ألف حوالة لم يستلمها أصحابها منذ سنوات.

ورفضت شركة الصرافة المذكورة، صرف حوالات المواطنين، عبر فروعها المنتشرة في أنحاء البلاد، مشترطة حضورهم إلى مركزها الرئيسي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

واعتبر مواطنون، ذلك الشرط، بأنه "نهب من نوع آخر" خصوصًا بعد فضح الشركة وتسريب بيانات الحوالات المنسية.

وشهد المركز الرئيسي للشركة ازدحامًا شديًا، بحثًا عن حوالاتهم التي أخفتها الشركة، بالتعاون مع فرع البنك المركزي الخاضع للمليشيات في صنعاء.

وانتشرت - مؤخرًا - بيانات أكثر من 64 ألف حوالة، نسيها أصحابها، نتيجة عدم إشعارهم، من قبل شركة "الامتياز" للصرافة، أو وفاة بعضهم، إضافة إلى مبررات أخرى، تسببت في نهب تلك الحوالات.