شكرا لبحثكم عن خبر حوثي : التوافق في المحادثات على تسليم المرتبات وتمديد الهدنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعم وزير في حكومة المليشيات الحوثية، غير المعترف بها، التوصل إلى اتفاق بشأن صرف المرتبات وتمديد الهدنة. وقال الوزير الحوثي “عبدالعزيز البكير”، عبر “تويتر”، إنه تم التوافق في المحادثات على تسليم المرتبات وتمديد الهدنة. وأشار إلى أن نتائج المشاورات ستعلن خلال الأيام القادمة.. فيما لم تكشف وسائل الإعلام الحكومية، أو تلك التابعة للمليشيات حقيقة هذه المزاعم. ومنذ أشهر، توهم المليشيات الحوثية، عبر وسائل الإعلام، التوصل إلى اتفاق بشأن المرتبات، رغم رفضها كل العروض المقدمة لحل مشكلة مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

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