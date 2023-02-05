مجلس القيادة الرئاسي: لن نسكت أو نتسامح مع أي فاسد مهما كان منصبه

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، على ضرورة رفع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة النتائج والتقارير إلى الجهات ذات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية.

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، وفقا لوكالة سبأ.

وقال المحرمي "لن نسكت ولن نجامل ولن نتسامح مع أي فاسد مهما كان منصبه، ومجلس القيادة الرئاسي عازم وبكل إصرار على تصحيح الاختلالات في مختلف القطاعات وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء".

واطلع على سير العمل في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبرنامج النزول الميداني الذي ينفذه الجهاز لعدد من مؤسسات الدولة لمراجعة أعمالها والمراقبة على أدائها حسب خطة العام الجاري 2023م.

وأكد عضو مجلس القيادة، على أهمية تكثيف جهود وتوسعة عمل الجهاز من خلال النزول إلى كافة مؤسسات الدولة وكشف أي فساد مالي او إداري وإلاحالة بشكل عاجل إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص.

وشدد على ضرورة إيجاد تنسيق إيجابي وفعال بين كافة مؤسسات الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبار الجهاز شريكاً أساسياً في إصلاح المؤسسات العامة للدولة ومتابعة أدائها.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن الجهاز يعمل ضمن خطة مدروسة للنزول إلى كافة مؤسسات الدولة لكشف أي فساد مالي او اداري.

وأشار الى أن هناك ملفات تم تحويلها إلى جهات الاختصاص..مؤكداً أهمية التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد..مثمناً دعم مجلس القيادة الرئاسي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.