افتتاح فرع المجلس اليمني للتخصصات الطبية ودراسة البورد والزمالة بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية، السبت، فرعاً له في محافظة مأرب، واعتماد هيئة مستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام، مراكز علمية طبية تابعة للمجلس لتأهيل مساق البورد في الزمالة اليمنية والماجستير التخصصي.

وأوضحت أمين عام المجلس الدكتورة أثمار حسين علي، أن افتتاح فرعاً للمجلس وبرامج التأهيل بمساق البورد في محافظة مأرب، يأتي استجابة للحاجة الملحة لدعم المستشفيات بالاستشاريين والتخصصات الطبية ليقدموا خدمات طبية بكفاءة وخبرة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن الدكتورة أثمار قولها، إن ذلك يمثل تغييرًا جذريًا وايجابيًا في الأداء المتميز للقطاع الصحي بالمحافظة، خاصة في ظل وجود كلية للطب بجامعة اقليم سبأ والتي ستحتاج مخرجاتها للتأهيل والتدريب في التخصصات.

من جانبهما، أكد نائبا رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور وجدي المخلافي والدكتور محمد هندروس، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور احمد العبادي، أن افتتاح التدريب لمساق البورد التخصصي سيحدث نقلة نوعية لقطاع الصحة بالمحافظة وسيوفر الكثير من الاخصائيين في التخصصات المطلوبة.