شكرا لبحثكم عن خبر رئيس صندوق صيانة الطرق يطلع على مستوى الانجاز بمشروع الصيانة الروتينية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شرع رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن المهندس معين الماس في زيارته التفقدية لمشاريع محافظة لحج الممولة من قبل الصندوق في تفقد مشروع الصيانة الروتينية والشريانية للطرق الداخلية للمحافظة الذي تنفذه مؤسسة احمد عمر بادخن للمقاولات.

وأطلع على مدى ما وصلت إليه الأعمال المنجزة في المشروع من أعمال صيانة روتينية والذي بدء العمل فيه على الطريق الممتد من بعد جسر الحسيني حتى العند .. مستمعا من المهندس خالد الخضر الصوفي مدير المشروع إلى شرحا مفصلا عن الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع وما وصلت إليه اعمال الصيانة للطريق .

وثمن المهندس معين الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفرق الفنية لمؤسسة بادخن للمقاولات في سبيل تنفيذ المشروع على الوجه المطلوب و في الفترة المحددة .

حيث يشهد الطريق اعمل صيانة ومعالجة لشقوق الطولية والعرضية للطريق الى جانب إزاحة الرمال والمخلفات المنتشرة على سطح الطريق والأكتاف الجانبية له .

صادر عن :وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي_عدن .