مأرب.. افتتاح وتدشين ثلاثة مشاريع صحية وحماية بتمويل الهلال الاحمر الكويتي

المنامة - ياسر ابراهيم - جرى اليوم السبت، افتتاح وتدشين ثلاثة مشاريع صحية وحماية في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأر نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والاغاثة بتمويل الهلال الأحمر الكويتي.



وشملت المشاريع التي افتتحها وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، مبنى المركز الصحي في منطقة آل مثنى بمديرية الوادي المكون من طابق واحد ويضم غرف عيادات وصيدلية ومرافق اخرى، البالغ كلفة بنائه وتأثيثه 300 الف ريال سعودي.



وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور احمد العبادي، إن المركز الصحي سيخدم أكثر من 15 الف نسمة من النازحين والمجتمع المضيف في المنطقة، من خلال الكادر الصحي الذي عينه مكتب الصحة للعمل بها.



كما دشن الوكيل مفتاح والعون في مستشفى كرى العام، المخيم الطبي المجاني في مجال المسالك البولية والذي تنفذه مؤسسة استجابة بالتعاون مع المستشفى بتمويل الهلال الاحمر الكويتي.



وقال مدير المستشفى الدكتور لؤي سليمان إن الفريق الطبي سيجري أكثر من 100 عملية جراحية، وخدمات الكشف والتشخيص والعلاج المجاني لأكثر من 400 حالة مرضية أغلبهم من النازحين لتخفيف معاناتهم من المرض وتكاليف العلاج وإجراء العملية التي تثقل كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الكثير منهم على تحملها.



كما افتتح الوكيل مفتاح والعون في منطقة المطار بمديرية المدينة مبنى مركز رعاية وتأهيل الأيتام، المكون من طابقين، والذي سيقدم خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب للأطفال الأيتام وأسرهم، بمعدل 400 مستفيد سنويا..



ويحتوي المركز على معامل وقاعات تدريب وتأهيل وتجهيزاتها للأيتام وتشمل معامل حاسوب ومعامل تنمية المهارات التعليمية، وأخرى لأسرهم في مجالات " الخياطة والتفصيل، الكوافير، صيانة الجوال، وصناعة المعجنات"، بما يمكن أسر الأيتام من اكتساب مهن وحرف تساعدهم في تحسين سبل العيش ومستوى الدخل.

