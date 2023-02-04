مقتل شاب برصاص مليشيات دفاع شبوة في مدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، السبت، برصاص مليشيا دفاع شبوة المدعومة إماراتيا، في مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا دفاع شبوة حاولت اعتقال الشاب محمد ناصر الخريبي قرب منزله في منطقة ماس في الضواحي الشرقية لمدينة عتق.



وأوضحت أن الخريبي رفض تسليم نفسه، قبل أن تقوم مليشيات دفاع شبوة بملاحقته وإطلاق النار عليه وترك جثته في العراء. ولم تشير المصادر إلى أسباب ملاحقة وتصفيته.



وصعدت مليشيات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي من انتهاكاتها وجرائمها بحق المواطنين منذ سيطرتها على المحافظة في أغسطس/آب من العام 2022.

