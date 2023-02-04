شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بوزير الدفاع وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، اليوم الخميس في قصر معاشيق، بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة.

وفي الاجتماع، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الدفاع، إلى احاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، والتحشيدات والاعمال العدائية الواسعة من جانب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني الذي يواصل ارسال المزيد من اسلحته المحرمة الى مليشياته الارهابية بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، والقوانين والاعراف الدولية ذات الصلة.

و وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وأشاد الرئيس بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية المساندة للمجلس في مختلف الميادين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح