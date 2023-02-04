الوكيل العامري يصدر قرار بتكليف حاكم العكبري مديرا لإدارة الصحة بمديرية ثمود

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يزيد بن سلمان - شبوة - سيئون / جمعان دويل اصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عامر سعيد العامري يوم امس الخميس 2 فبراير 2023م قرارا رقم 8 لسنة 2023م بشان تكليف مديرا لإدارة الصحة العامة والسكان بمديرية ثمود ، بتكليف الاخ / حاكم عمر محمد العكبري مديرا لإدارة الصحة بمديرية ثمود . وجاء في القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م ولائهتها التنفيذية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991م بشان الخدمية المدنية ولائحته التنفيذية ، وناء على ترشيح مدير عام مديرية ثموم رئيس المجلس المحلي ، وعلى موافقة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء وبعد الرفع من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء . قرر • يكلف الاخ / حاكم عمر محمد العكبري مديرا لادارة الصحة العامة والسكان بمديرية ثمود م / حضرموت . • يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم تنفيذه . صدر بديوان وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء بتاريخ 9 رجب 1444هـ الموافق 2 فبراير 2023م عامر سعيد العامري / وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء //.

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