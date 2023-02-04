الحكومة تعلن استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، استأنف مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت نشاطه في مجال الرحلات الجوية الخارجية وذلك بتنظيم رحلات إلى مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسئول في وزارة النقل، بوصول أولى الرحلات التابعة للخطوط الجوية اليمنية من مدينة جدة على متنها نحو ١٠٠ راكب وستغادر مرة أخرى إلى جدة على متنها نحو ١٠٣ راكبا.



وقال المصدر، إن إعادة استئناف جميع الرحلات السابقة من وإلى مطار الريان الدولي، تأتي في إطار الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمطار الريان والمساهمة في إعادة دوره الريادي لما من شأنه التخفيف عن المواطنين، لافتاً الى إجراء ترتيبات حالياً لإعادة استئناف رحلتي الريان -القاهرة والريان – دبي.



وأكد أن قيادة الوزارة لن تألو جهداً في إعادة النشاط الملاحي للمطار الذي توقف عقب حرب 2015م وإعادة تفعيل غيرها من مطارات الجمهورية في المناطق المحررة خدمة للمسافرين وتسهيلاً لسفرهم إلى الخارج عبر مختلف المطارات التي تم إعادة تجهيزها وتأهيلها.

