"الموت والتضامن في المقبرة".. معاناة اللاجئين اليمنيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا (ترجمة خاصة)

سلط تقرير لموقع Opendemocracy الأمريكي، الضوء على معاناة اللاجئين اليمنيين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، حيث يقول اللاجئون اليمنيون إنهم يُتركون ليموتوا في غابات المستنقعات أو يتعرضون للانتهاكات من قبل حرس الحدود.



وأفاد حرس الحدود البولنديون أن هناك أكثر من 15000 محاولة عبور للحدود من بيلاروسيا العام الماضي، وأكثر من 40.000 في عام 2021. تم توثيق ما لا يقل عن 34 حالة وفاة على طول الحدود البولندية البيلاروسية منذ أغسطس 2021، على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى مرجح ليكون أعلى بكثير وقد لا يكون معروفاً أبدًا، حيث من المحتمل أن بعض الجثث قد التهمتها الحيوانات قبل أن يتم اكتشافها.



وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي بوغوميلا هول، فإن من بين أولئك الذين يحاولون العبور يمنيون هاربون مما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".



ويقول الكاتب:" منذ عام 2019، أعمل في مشروع بحثي يتابع رحلات الهجرة عبر الوطنية لليمنيين. في محادثاتنا، وصف اللاجئون اليمنيون الذين وصلوا إلى ألمانيا عبر بيلاروسيا وبولندا غابات أوروبا الشرقية بأنها مقبرة. قال لي أحدهم "ترى الموتى، ترى الناس يموتون، هناك أناس في كل أنواع الحالات الرهيبة هناك"."



لكن احتمال الموت ليس رادعا لأولئك الذين يعيشون في ظل العنف والكارثة. إذ أن جملة "نحن ميتون بالفعل على أي حال" تمثل لازمة شائعة أسمعها كثيرا.



ويتعرض اليمن للدمار على مدى الثماني سنوات الماضية بسبب الحرب. حيث أشار التقرير إلى أنه في المناطق التي يحكمها الحوثيون، يعمل أرباب العمل في القطاع العام بدون رواتب، ويتم إخفاء الناس قسرا، وينجذب الأطفال إلى الميليشيات.



هناك أيضًا أزمة مياه كارثية قد تجعل قريبًا أجزاء من البلاد غير صالحة للسكن، في حين أن أزمات الغاز والكهرباء والوقود المستمرة تجعل الحياة اليومية، بصرف النظر عن وقف إطلاق النار العرضي ، تحديًا.



في محاولة يائسة لمغادرة البلاد ، يضطر اليمنيون إلى الشروع في هذه الرحلات التي تهدد حياتهم لأن جوازات سفرهم لا تمنحهم سوى القليل من القدرة على التنقل بأمان وحرية.



بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في طلب اللجوء في أوروبا، فإن السفر عبر بيلاروسيا وبولندا شائع لأن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكا رفع قيود التأشيرة في عام 2021، مما سمح للأشخاص بالسفر إلى هناك.تم إعادة فرض القيود منذ ذلك الحين ، لكن لا يزال بإمكان اليمنيين السفر جوا إلى روسيا والدفع مقابل تهريبهم إلى بيلاروسيا.



وبحسب التقرير، ترجع مخاطر العبور إلى بولندا جزئيًا إلى وحشية الحراس البيلاروسيين، الذين يقول المهاجرون إنهم يسهلون حركتهم، لكنهم يسيئون إليهم أيضًا ويبتزونهم ويعذبونهم.



وقال الكاتب:"أخبرني أحد اللاجئين اليمنيين أنه عندما تظاهر بالموت لتجنب المزيد من الضرب، أدخل الحراس البيلاروسيون بيضة في حلقه. وقال رجل آخر، طلب السماح له بالعودة إلى مينسك، إن الحراس هددوا بقطع أصابعه بقواطع الترباس التي يستخدمونها لقطع الأسلاك الشائكة التي يدفعون من خلالها المهاجرين إلى بولندا."



وقال آخرون إنهم أجبروا على تكرار الكلمات فيما افترضوا أنها لغة بيلاروسيا، فقط ليتم السخرية منهم وضربهم بالبنادق أو أغصان الأشجار مع كل خطأ يتم نطقه.



ويضيف الكاتب" أخبرني يوسف، 24 عامًا، أن الجنود البيلاروسيين حشروه مع عشرات آخرين في شاحنة صغيرة فوق رجل يحتضر، وأمروهم بالتخلص منه على الجانب البولندي من الحدود."



في هذه المرحلة، كان الرجل قد عانى بالفعل منذ أسبوع، على حد قول يوسف، حيث تجاهل الحراس على جانبي الحدود صرخات الناس طلباً لمساعدته. ومع ذلك، تحدث يوسف عن شعوره بالذنب بسبب موت الرجل. حيث قال: "لقد مات بسببنا، لأنه لم يكن هناك أكسجين في الشاحنة."





على الحدود البولندية





ربما يعزى تقاعس حرس الحدود البولنديين إلى خروج بولندا مما يشير إليه بعض علماء الهجرة على أنه "الحدود الإنسانية" للاتحاد الأوروبي، حيث تصاحب السيطرة العنيفة بشكل متزايد أشكال من الرعاية.



يتجلى ذلك، على سبيل المثال، في الجهود المبذولة لإنقاذ حياة أولئك الذين تشلهم سياسات الهجرة الخاصة بهم وتعرضهم للموت في المقام الأول.



التزمت بولندا بإضفاء الطابع الأمني ​​على الحدود لكنها فعلت ذلك دون الكثير من التظاهر بالشفقة. مع بدء وصول اللاجئين، تم فرض حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية الشرقية لبولندا في 2 سبتمبر 2021، مما حول المنطقة إلى منطقة عسكرية مكثفة.



من أجل الكشف عن المهاجرين والقبض عليهم، كانت المنطقة التي تضم أكثر من 180 قرية وبلدة، مليئة بحرس الحدود والكلاب والطائرات بدون طيار. تم جلب الجنود والشرطة وقوات الدفاع الإقليمي من جميع أنحاء البلاد. تم إغلاق المنطقة؛ ولم يُسمح بدخول الصحفيين والمنظمات الإنسانية والناشطين والأشخاص العاديين.



يعني إغلاق المنطقة أيضًا أن أولئك الذين تمكنوا من العبور إلى بولندا لم يتمكنوا من المضي قدمًا بسهولة. حيث أُجبروا على البقاء على قيد الحياة في المناظر الطبيعية القاسية لغابة Bialowiea، المليئة بالمستنقعات والأنهار والمغطاة بالثلوج الكثيفة في الشتاء.



تُستخدم مثل هذه الظروف لإزاحة المسؤولية وجعل الإصابات الناجمة عن قضمة الصقيع والإجهاض والوفيات التي يتعرض لها المهاجرون تظهر على أنها عرضية تُعزى إلى الجغرافيا وليس القرارات السياسية.



تم رفع حالة الطوارئ أخيرًا في يوليو 2022، عندما تم الانتهاء من جدار خرساني ومعدني يمتد لمسافة 186 كيلومترًا عبر غابات بولندا التي يُفترض أنها محمية - وسرعان ما أعلن نجاحه.



في الواقع، لم يوقف الجدار حركة الناس، ولكن بشكل متزايد أولئك الذين يعبرون يصلون مصابين بجروح خطيرة من تسلق الجدار أو الخوض في المستنقعات والأنهار لتجنبه. كما أنه يضر ببيئة غابة Bialowiea (الأقدم في أوروبا)، ويقسم النظام البيئي الهش عبر الحدود إلى قسمين.



تقر وكالة حرس الحدود البولندية بأنها أعادت قسراً أكثر من 50000 شخص إلى بيلاروسيا. ومن بين هؤلاء النساء الحوامل والمصابين بأمراض خطيرة، تم إخراج بعضهم من أسرتهم في المستشفيات وإرسالهم إلى الحدود. الغالبية العظمى ممن لا يتم إرجاعهم ينتهي بهم المطاف في مراكز الاحتجاز.



وردا على طلب للتعليق، قالت وكالة حرس الحدود البولندية لـ openDemocracy: "منذ أغسطس 2021، ساعد ضباط حرس الحدود جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني. أولويتنا دائمًا هي المساعدة ".



وتابعوا: "إن رغبة الأجانب في البقاء في بولندا تعتمد فقط على أنفسهم. إذا كانوا يريدون التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية على أراضي بولندا، يتم قبول هذه الطلبات دائمًا، لكن حرس الحدود البولندي لن يسمح بإنشاء طريق هجرة غير شرعية عبر بولندا إلى دول أوروبا الغربية الأخرى".



ومع تفضيل سياسة الاحتجاز على الاستقبال، افتتحت بولندا ثلاثة مراكز احتجاز جديدة في عام 2021، ليصل مجموعها إلى تسعة. ومع تزايد عدد اللاجئين، ورد أن المساحة المخصصة لكل شخص قد تقلصت إلى مترين مربعين فقط - أقل مما كانت عليه في زنزانة السجن. ووصف أمين المظالم البولندي الظروف بأنها تهدد الحياة.



لكن قصة المعاناة والعنف ليست القصة الوحيدة التي يمكن روايتها عن الحدود. هناك أيضًا التضامن والكرم واللطف، والتي في مواجهة عنف الدولة يمكن أن تحافظ على تنقل الناس وحياتهم.



قبل كل شيء، وعلى الرغم من كل الجهود لردعهم، تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يمرون عبر بيلاروسيا من الوصول إلى دول أوروبا الغربية التي يختارونها.



عندما أخبرني الأشخاص الذين قابلتهم من اليمنيين عن تجاربهم في الاختباء في الغابات البولندية، تحدثوا عن الغرباء الذين أصبحوا رفقاء يعتنون ببعضهم البعض، ويتشاركون الموارد، ويعتنون بالأكثر ضعفاً بينهم .



كاد حسين أن يغرق في مستنقع، لكن تم سحبه وعرض عليه مجموعة من الملابس الجافة من قبل رفاقه الذين التقى بهم قبل أيام قليلة فقط. حيث قال بصراحة: "لم يكن بإمكاني فعل ذلك بمفردي". بفضل هذا التضامن، يعيش الناس ويتقدمون عبر الغابة.



ووصف صديقان يمنيان كيف أنهما كانا يحملان أفراد عائلة عراقية ، بينهم طفل وامرأة أصيبت ساقها. حيث قالوا "لا يمكننا التخلي عنهم، اعتقدنا أنهم سيموتون".



قبل أن يفترقوا أخيرًا، تركوا للأسرة أكياس نومهم: يقولون "لم يرغبوا في القبول، لكننا أخبرناهم أننا صغار في صحة جيدة وسنتأقلم، لكنك مريض ولديك أطفال، في أقل ما تحتاجه للبقاء دافئًا ".



أثناء حديثهم، فكرت في كيفية رفض هؤلاء "الشباب المناسبين" - موضوع الذعر الأخلاقي الكبير في الخطابات حول الهجرة - السماح للناس بالموت، بينما تسمح الحكومة البولندية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، عمداً بحدوث الوفيات.



كما يتصدى نشطاء وسكان المنطقة الحدودية للأضرار التي تصنعها الدولة. وعلى الرغم من تجريم التضامن، مع النشطاء البولنديين الذين يحاولون مساعدة اللاجئين المتهمين بتهريب الأشخاص، والجهود المبذولة لجعل عملهم مستحيلاً، ظهرت شبكة رائعة من الأشخاص والمنظمات على الأرض.



إنهم يوزعون الحساء الساخن والماء والوجبات الخفيفة والملابس وبطاريات الطاقة على المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الغابات. أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية يعالجهم مسعفون وأطباء متطوعون، لأن استدعاء سيارة إسعاف يعني وصول حرس الحدود.



كما يوفر النشطاء التمثيل القانوني، الذي يعتمد عليه المهاجرون لتقديم طلبات اللجوء، ومتابعة من يتم اعتراضهم في المستشفيات ومقار حرس الحدود، على أمل أن يؤدي وجودهم إلى جعل عمليات الإعادة أكثر صعوبة.

