شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير: مؤسسة السرطان بعدن تقيم البازار والمعرض الخيري لمحاربات والناجيات من السرطان. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- خاص

اقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن بالتعاون مع أسواق عدن للدعاية والاعلان، اليوم في ساحة منارة عدن التاريخية، البازار والمعرض الخيري لمحاربات والناجيات من السرطان.

وشارك في البازار والمعرض الخيري الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع الاتحاد الخليجي للتوعية بمرض السرطان

وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير، 30 مشروع من المنتوجات والمشغولات اليدويّة والمنزليّة والمأكولات لمحاربات والناجيات السرطان.

وأكد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن ابراهيم بامفروش، أن البازار يعتبر دعم نفسي لمريضات السرطان، كونه يتضمن مشاريع صغيرة تساعد وتعيل الناجيات والمحاربات من مرضى السرطان في مواجهة اعباء الحياه في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلد.