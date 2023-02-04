اليمن..إصابة تسعة جنود بانفجار لغم بدورية عسكرية غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب تسعة جنود، اليوم السبت، بانفجار لغم في دورية عسكرية تتبع قوات العمالقة بمديرية المخا غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت" إن لغما أرضيا انفجر بدورية عسكرية تابعة لقوات العمالقة كانت تسير في طريق ترابي قرب جبل النار.



وأضافت أن الانفجار أسفر عن تدمير كامل للدورية العسكرية وإصابة جميع من فيها بجروح تفاوتت بين المتوسطة والخطرة.



وتعد المديريات الساحلية لمحافظة تعز من أكثر المناطق الملوثة بالألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل اندحارها من تلك المناطق.

