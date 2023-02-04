اليمن.. مقتل وإصابة 16 مدنياً جلهم من الأطفال بانفجار ألغام وذخائر خلال يومين

قُتل وأصيب 16 مدنياً جلهم من الأطفال، بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في خمس محافظات يمنية خلال يومين.



وذكر المرصد اليمني للألغام في بيان له (السبت)، أن الطفل (خليل يحيى ذنيب 12 عاما) قتل وأصيب (صابر محمد علي 15 عاما) بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم، في شارع الـ90 في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.



وفي وقت سابق أعلن المرصد في بيان مقتل وإصابة 14 مدنياً، جلهم من الأطفال والمهاجرين، في حوادث منفصلة لانفجار ألغام حوثية، ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات (صعدة وحجة والجوف والحديدة ولحج).



وقال المرصد، إن "طفلاً قتل وأصيب آخر في انفجار لغم (زرعه الحوثيون) في حي السلام بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة، كما أصيب مزارع بانفجار مماثل في مديرية التحيتا" بالمحافظة ذاتها الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد.



وأضاف أن "4 مهاجرين إثيوبيين أصيبوا، بينهم امرأة بجروح متفرقة نتيجة انفجار لغم في منطقة اليتمة"، بمحافظة الجوف شرق اليمن.



وأوضح المرصد أن ثلاثة أطفال (عباس ناصر 7 سنوات - عمار حسين سيف 8 سنوات - وصقـر هيثم سيف 11 سنة) أصيبوا بإصابات متفاوتة، إضافة إلى امرأة مسنة في انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مديرية القبيطة بمحافظة لحج (جنوبي البلاد).



وأفاد المرصد في بيانه بأن أم وطفلتها أصيبا بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.



وذكر المرصد الإعلامي أن "مدنيا أصيب في محافظة حجة (شمال غربي البلاد) إثر انفجار جسم حربي أثناء رعية للماشية بالقرب من منزله في مديرية كعيدنة".



وكان المرصد الحقوقي، أعلن الخميس في تقرير له، مقتل وإصابة 74 مدنيا بسبب انفجار حوادث انفجار ألغام وذخائر متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب، خلال الشهر الماضي في تسع محافظات يمنية.

