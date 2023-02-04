شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع الأسعار في شاليهات خليج الفيل يثير غضب الرواد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
شكا مواطنون في عدن، من ارتفاع تكلفة استئجار "غرف الشالية"، لمنتجع خليج الفيل في مديرية التواهي.
وقال المواطنون لصحيفة "عدن الغد"، ان تكلفة استئجار "غرف الشالية" ليوم واحد، في منتجع خليج الفيل تصل الى 60 الف ريال. فيما الخيم القريبة من الشاطى وصل قيمتها 15,000 .
وحسب المواطنون، فقد اقدمت ادارة منتجع خليج الفيل على رفع تكلفة استئجار الشاليهات بشكل خيالي، بالاضافة الى تعرفة قيمة الدخول وخدماته السياحية، التي وصفت "بالمتدهورة".
وأضافوا، ان رفع تكلفة استئجار الشاليهات الى هكذا أسعار، أدى الى حرمان الكثير من الآهالي دخول المنتجع والذي يعتبر متنفساً سياحي في المدينة؛
مناشدين، السلطة المحلية ومكتب سياحة عدن، بالعمل على اجراء الضوابط السياحية بمختلف اشكالها، ووقف احتكار ادارة المنتجع لاسعار خدماته بشكلٍ عام.
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