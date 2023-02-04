شكرا لبحثكم عن خبر المرتبات تشعل خلافات توكل كرمان مع طاقم قناة بلقيس التي تبث من تركيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر مطلعة عن خلافات، وحالة من السخط بين اوساط موظفي قناة بلقيس المملوكة الإخوانية توكل كرمان، وبين إدارة القناة على خلفية المرتبات.

وقال مصدر في قناة بلقيس ان رواتب موظفين القناة لم تشهد اي زياده على الاطلاق منذ ثمان سنوات، موضحا انه خلال هذه المدة ارتفعت الاسعار اكثر من 400 %.

واضافت المصادر، ان حالة الاحتقان لدى موظفي القناة زاد بعد أن حرصت توكل كرمان مالكة القناة على منح الموظفين الاتراك في القناة زيادات في الرواتب من وقت لاخر، فيما يرى الموظفين اليمنين ان هذه الانتقائية في التعامل مهينة لهم.