شكرا لبحثكم عن خبر بن مخاشن: الرئيس رشاد العليمي حضرمي الأصل. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي الحضرمي صبري بن مخاشن ان الرئيس رشاد العليمي حضرمي الاصل. واشار بن مخاشن الى ان العليمي تعود اصول اسرته الى حضرموت. وقال ان اسرة العليمي سافرت من حضرموت الى منطقة الحجرية بتعز. واضاف بالقول: "‏مصادر من مناصب حضرموت الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس الجمهورية يعود لاصول حضرمية هاجرت أسرته من منطقة حورة منذ اكثر من 250عام الى منطقة الحجرية في اعمال تجارة وتعليم على نهج اسرتهم ال باوزير وسيتم تسليم شجرة العائلة له اثناء زيارته لحضرموت ‎#حضرموت_ترحب_بزيارة_الرئيس_العليمي

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