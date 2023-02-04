شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : نجاح زراعة الدعامة الذكرية في عدن لأول مرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نقلا لاحدث التكنولوجيا الطبية العالمية في مجال الذكورة وزراعة الدعامات الذكرية ولأول مرة في اليمن وبالتحديد محافظة عدن.
وصول متخصص زراعة الدعامات الذكرية الدكتور اليمني أمجد السقاف المتدرب على امهر أطباء الذكورة الدكتور محمد حمدان عراب زراعة الدعامات المرنة والهيدروليكية في الوطن العربي وبأحدث التقنيات الأمريكية من شركة ريجيكون العالمية المتخصصة في هذا المجال.
ويباشر السقاف عمله في مستشفى خليج عدن حاليا.
الجدير بالذكر فقد شارك الدكتور أمجد السقاف وهو من أبناء محافظة عدن والطبيب اليمني الوحيد المشارك في مؤتمر زراعة الدعامات المقام في الاردن في شهر يناير مطلع العام الجاري وشارك في 100 عملية لزراعة الدعامات بنوعيها المرن والهيدروليك
الدكتور أمجد السقاف تخرج من كلية الطب محافظة عدن وأكمل تعليمه وتخصصه في الملكية الأردنية ومدينة الحسين الطبية في عمان الاردن وحاصل على البورد العربي في تخصص جراحة المسالك البولية والعقم والذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : نجاح زراعة الدعامة الذكرية في عدن لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.