شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : نجاح زراعة الدعامة الذكرية في عدن لأول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نقلا لاحدث التكنولوجيا الطبية العالمية في مجال الذكورة وزراعة الدعامات الذكرية ولأول مرة في اليمن وبالتحديد محافظة عدن.

وصول متخصص زراعة الدعامات الذكرية الدكتور اليمني أمجد السقاف المتدرب على امهر أطباء الذكورة الدكتور محمد حمدان عراب زراعة الدعامات المرنة والهيدروليكية في الوطن العربي وبأحدث التقنيات الأمريكية من شركة ريجيكون العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ويباشر السقاف عمله في مستشفى خليج عدن حاليا.

الجدير بالذكر فقد شارك الدكتور أمجد السقاف وهو من أبناء محافظة عدن والطبيب اليمني الوحيد المشارك في مؤتمر زراعة الدعامات المقام في الاردن في شهر يناير مطلع العام الجاري وشارك في 100 عملية لزراعة الدعامات بنوعيها المرن والهيدروليك

الدكتور أمجد السقاف تخرج من كلية الطب محافظة عدن وأكمل تعليمه وتخصصه في الملكية الأردنية ومدينة الحسين الطبية في عمان الاردن وحاصل على البورد العربي في تخصص جراحة المسالك البولية والعقم والذكورة.