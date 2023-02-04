شكرا لبحثكم عن خبر طلب النجدة من الناس.. وفاة مواطن غريب بالشارع العام في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مواطن مجهول أمام شرطة المنصورة بالعاصمة عدن صباح اليوم
وقال مواطنون:توفى شخص على بعد أمتار من شرطة المنصورة بعد ان كان يحتضر حيث طالب المارة باسعافه لكنهم خافوا ان يتوفى ويتورطوا.
واضاف المواطنون تم إبلاغ الشرطة القريبة وطالبوهم باسعافه لكن الشرطة رفضت وطالبوهم بالتواصل مع اي مستشفى او إسعاف تاتي لاخذه .
واختتموا:سبب التقاعس ادى لوفاة الرجل في الشارع.
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