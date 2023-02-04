شكرا لبحثكم عن خبر أخر تحديث لاسعار صرف الريال امام الدولار والسعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحديث أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني الجمعة 3 فبراير 2023 : أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 144 ريال يمني بيع = 146 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 544 ريال يمني بيع = 551 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 330 ريال يمني بيع = 332 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1242 ريال يمني بيع = 1253 ريال يمني

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