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أخر تحديث لاسعار صرف الريال امام الدولار والسعودي

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شكرا لبحثكم عن خبر أخر تحديث لاسعار صرف الريال امام الدولار والسعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحديث أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني الجمعة 3 فبراير  2023 : 

 

أسعار الصرف في صنعاء : 

 

الريال السعودي 

 

شراء = 144 ريال يمني 

 

بيع = 146  ريال يمني

 

الدولار الامريكي : 

 

شراء = 544 ريال يمني

 

بيع = 551 ريال يمني

 

أسعار الصرف في عدن 

 

الريال السعودي : 

 

شراء = 330 ريال يمني

 

بيع = 332 ريال يمني

 

الدولار الامريكي 

 

شراء = 1242  ريال يمني

 

بيع = 1253 ريال يمني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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