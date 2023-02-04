شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يقوم بتحرك جديد بشأن الحوالات المصرفية المنسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اتخذ البنك المركزي اليمني الحوثي في صنعاء إجراء هام تجاه الحوالات المعلقة والمنسية..

وفي رسالة بعث بها الى شركة الكريمي في صنعاء قال البنك انه يجب على الشركة تذكير الاشخاص الذين لم يحضروا لاستلام حوالاتهم برسالة نصية كل اسبوع.

والزك البنك شركة الكريمي ايضا بتذكير المرسلين بان بعض حوالاتهم لم يتم استلامها.

وهذا اول اجراء يتخذه بنك مركزي صنعاء فيما لايزال مركزي عدن يغط في نوم عميق تجاه هذه القضية