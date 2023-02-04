شكرا لبحثكم عن خبر وفاة صحفي عسكري بارز في عدن .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مقربون عن وفاة الإعلامي العسكري صلاح سالم محمد ناصر بمدينة عدن . وقال المقربون أن صلاح سالم الإعلامي في دائرة التوجية المعنوي للقوات المسلحة توفي عصر يوم الجمعة . و توفي صلاح بمديرية الشيخ عثمان . ويعد صلاح من ابرز الإعلاميين العسكريين بعدن.

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