دون ذرة حياء أو خجل .. شقيقة هيفا وهبي تستعرض مؤخرتها الكبيرة دون ملابس في أوقح مقطع فيديو لها..!! شاهد

فنون - سعد محمود - نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام فيديو جديدًا لها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " حيث ظهرت رولا يموت في إذا المقطع وهي تستحم دون ملابس وتشير إلى مؤخرتها، وكيفية تغسيلها، ومن جهة اخرى ، أطلقت رولا يموت مؤخرا عملها الفني الجديد بعنوان " أنا انثى أنا نار " عبر منصات التواصل وقناتها الخاصة على اليوتيوب والتي أحرزت مشاهدات عالية منذ إطلاقها.

وتعد العارضة اللبنانية رولا يموت، الاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016م، واكتسبت شهرة واسعة حينها.

▪︎شعبية رولا

تحظى رولا يموت بشعبية ومحبة واسعة عبر مواقع التواصل ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام قرابة ال1 مليون متابع من عدة دول عربية وعالمية.

وردت ​رولا يموت​ على أسئلة متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وطلب منها أحد متابعيها أن تنشر فيديو لأصحاب القلوب الضعيفة فنشرت فيديو لشاب وهو يقبل أقدامها وهي جالسة على طرف حوض السباحة.

▪︎علاقة رولا الغريبة بجمهورها

وتعتبر رولا محبيها slaves أو عشاق بالنسبة لها و هذا ما يدفعها الى نشر هذه المقاطع من الفيديوهات التي تصدم المتابعين الا ان ما لاحظناه ان محبيها يحبون هذا النوع من المعاملة الفوقية فيطلبون منها تقبيل أقدامها أو أن يكونوا كلابا لها وينفذوا طلباتها!!

من جهة أخرى أثارت ​رولا يموت​ الجدل بين المتابعين بعد كتابتها منشوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

▪︎ القضية التي اوصلها إلى المحكمة

فنشرت رولا تدوينة مكتوباً عليها: "رولا محمد يموت ترفع شكوى قضائية في المحكمة اللبنانية لتثبيت النسب واستحصال جميع ثروتها وحقوقها القانونية والشرعية وقد عينت 3 محامين من آل يموت وآل عيتاني".. وعلّقت رولا يموت على هذا المنشور: "كل حقوقي بدها ترجعلي يا حبياً هيك أسهل والأمور مضبضبة يا بالمحاكم".