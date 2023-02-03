شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. الفرق الفنية تواصل أعمال صيانة خط كالتكس إلى الغزل والنسيج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مازالت اعمال مشروع تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي الممتد من جولة الغزل والنسيج الى جولة كالتكس في مديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن مستمرة .

حيث يشهد الخط الحيوي عمليات تجهيز سرير للجهة اليمين مع بدء أعمال القطع والخرش لجزء من الجهة اليسرى للطريق بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وأفاد المهندس جلال الحدي مدير المشروع أن الأعمال تتم هذه الفترة في أعداد طبقة Sub-grade من الطريق وتجهيزها لأعمال البيسكورس ورش مادة " الام سي " والسفلتة فيما بعد. مضيفا أن جهود الفرق الفنية تجري بوتيرة عالية للانتهاء بالوقت المحدد ووفق المعايير الهندسية المرسومة .

والجدير ذكره أن الطريق الممتد من جولة الغزل الى جولة كالتكس يعد من أبرز الطرق الاستراتيجية داخل العاصمة عدن والتي لاتتوقف الحركة فيه لربطه مديرية المنصورة بباقي المديريات الذي يحظى بمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والاستاذ احمد حامد لملس وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن .

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي_ عدن