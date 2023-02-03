موقع أمريكي: لماذا يمثل استيلاء فرنسا على أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين "انتصاراً للبنتاغون"؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، إنه ساعد "قوة بحرية شريكة" في عملية مصادرة تمت منتصف يناير الماضي لبنادق مهربة وصواريخ مضادة للدبابات في خليج عمان.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحمولة، التي شملت أكثر من 3000 بندقية هجومية و 578000 طلقة و 23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، مصدرها إيران وكانت متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة أن القوات الخاصة الفرنسية كانت وراء العملية. وأكد مسؤول غربي مطلع على العملية للمونيتور الأمريكي مشاركة الجيش الفرنسي في عملية الاستيلاء، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.



ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الفرنسية في واشنطن. ورفض متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تقديم تفاصيل بخلاف البيان العام.



واعتبر موقع المونيتور الأمريكي بأن أهمية العملية تنبع من حقيقة أنها تمثل انتصارًا صغيرًا لجهود البنتاغون لإقناع الحلفاء الأوروبيين بتولي دور أكبر في الأمن البحري في الشرق الأوسط حيث يقود الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية زيادة عمليات الحظر.



وأوضح أن مصادرة شحنة الأسلحة تأتي تماشيا مع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2015 على اليمن، والذي تم تمديده العام الماضي، وفي وقت يقود فيه دبلوماسيون أمريكيون ودبلوماسيون من الأمم المتحدة حملة لإحياء وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن والذي انتهى في أكتوبر.



وتعد فرنسا عضوا مساهماً في القوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات ومقرها البحرين، وواصلت بشكل دوري نشر حاملة الطائرات' شارل ديغول' وسفن حربية أخرى في شرق البحر المتوسط ​​ومنطقة الخليج منذ دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا ابتداء من عام 2015.



ومع ذلك، اختارت باريس، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران، دورًا أقل علنية في جهود الأمن البحري التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة.



ومع وصول التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ذروتها خلال إدارة دونالد ترامب، رفضت الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية الأخرى الانضمام إلى تجمع الأمن البحري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن تنظر إيران إليهم على أنهم جزء من حملة "الضغط الأقصى " لواشنطن.

ومع ذلك، فقد ساهمت فرنسا في فرقة العمل 150 للقوات البحرية الأمريكية في خليج عمان وشمال بحر العرب، والتي أنشاتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. حيث تتولى البحرية الملكية البريطانية قيادة فرقة العمل 150 حاليًا.



وفي أواخر ديسمبر، صادر طاقم فرقاطة فرنسية تدعم فرقة العمل 150 التابعة للقوات البحرية الأمريكية نصف طن من الهيروين وأكثر من 3.5 طن من الحشيش كانت مخبأة على متن مركب شراعي في بحر العرب.

المصدر: المونيتور الأمريكي