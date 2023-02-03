شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تحبط تسللا حوثيا شمال لحج وتاسر قائده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت القوات الجنوبية المرابطة في أطراف محافظة لحج، جنوبي اليمن، من أسر أحد القيادات الميدانية التابعة لمليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن، عقب محاولة تسلل فاشلة صوب مواقعها.

وأفادت مصادر ميدانية "نيوزيمن"، بتمكن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد المرابطة في جبهة حُمالة - كرش شمال لحج، من رصد محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي صوب مواقعها من وادي قداش شمال كرش.

وقالت إن القوات الجنوبية تمكنت من قتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية المتسللة وأسر قيادي ميداني في صفوف الميليشيات بجبهة ماوية يدعى "أبو العاص".

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات اللواء والميليشيات الحوثية في أطراف منطقة حوامرة التابعة إدارياً لمديرية ماوية شرق محافظة تعز المجاورة لمحافظة لحج.

وبحسب مواطنين من أبناء منطقة حوامرة، فإن الميليشيات الحوثية كثفت من عمليات القصف العشوائي صوب منازل المواطنين في المنطقة انتقامناً من إفشال هجومها وخسائرها الكبيرة على يد قوات اللواء الخامس. وأسفرت عملية القصف العشوائية عن إصابة طفل يدعى غازي بكر الدرحمي (12 عاما) ورجل مسن، جرى نقلهما إلى مستشفيات لحج وعدن بسبب إصابتهما الخطرة.

وأكد السكان أن عمليات القصف العشوائي من قبل الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق بمديرية ماوية بمحافظة تعز، أجبرت الكثير من السكان في منطقة حوامرة والمناطق المجاورة إلى النزوح هرباً إلى مناطق أكثر أمناً، خوفاً من الاستهداف المباشر.

من جانبها دفعت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بتعزيزات جديدة صوب مواقعها في جبهة حُمالة - كرش، وأعلنت استعدادها للرد والتصدي لأية هجمات أو محاولات تسلل تنفذها الميليشيات الحوثية صوب مواقعها.

وأكدت مصادر عسكرية في اللواء أن القوات ردت على عمليات قصف القرى بهجمات مركزة هدفها إسكات النيران الحوثية وإيقاف عمليات القصف ضد منازل المدنيين العزل.