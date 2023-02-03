الصاروخ ميرهان حسين تشعل غرائز الرجال بمايوه لا يخطر علي بال احد ..اتفرج

انت الان تتابع خبر ميرهان حسين تشعل غرائز الرجال بمايوه لا يخطر علي بال احد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانه المصريه ميرهان حسين ترند التويتر لساعات ماضية بعد قيامها بنشر فيديو غير لائق على صفحتها الرسميه على فيسبوك وهي تقوم بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه على احد الشواطئ في بيروت

في دوله لبنان وحصل هذا الفيديو على عدد كبير من المشاهدات على منصه اليوتيوب والتويتر والفيسبوك وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره داخل الوسط الفني..

شاهد قبل الحذف بوصله رقص ميرهان حسين تثير الجدل

اشعلت الفنانه ميرهان حسين غرائز الرجال بعد قيامها في بنشر اطلاله غير لائقه لها على صفحتها الرسميه على فيسبوك وبعدها بساعات قامت بالنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه كامله

في احدى الشواطئ في مدينه بيروت ونال هذا الفيديو اعجاب الكثير من متابعينها على صفحتها الرسميه على الفيسبوك شاهد الفيديو.