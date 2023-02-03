مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي بمدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل في الثانية عشر من عمره، وأصيب آخر بانفجار لغم حوثي في مدينة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، إن لغماً حراريا من مخلفات مليشيا الحوثي انفجر في تجمع للأطفال شرق حي السلام (بيوت الصفيح) شمال مديرية الحالي في مدينة الحديدة، وأسفر من مقتل طفل وإصابة آخر.



وأوضحوا أن اللغم انفجر في الأطفال أثناء جمعهم للحطب.



وخلال يناير الماضي، قتل 18 مدنيا منهم 8 أطفال وامرأة، وأصيب 20 جريحا بينهم 11 طفلا بانفجار ألغام ومتفجرات الحرب في حوادث متفرقة شهدتها المحافظة، حسب "المرصد اليمني للألغام".



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع، حيث قتل وأصيب المئات من المدنيين خلال السنوات الماضية.

