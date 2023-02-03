الرئيس يستعد لزيارة حضرموت لأول مرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر عن زيارة للرئيس العليمي إلى محافظة حضرموت. وقالت المصادر ان الرئيس العليمي سيزور حضرموت خلال ايام . واضافت " :سيرافق العليمي وفد حكومي واعضاء من مجلس الرئاسة الرئاسي واختتمت : الزيارة تأتي لترتيب اوضاع المحافظة في الساحل والوادي

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