شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية السودانية: اتفقنا على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له .

وقالت الخارجية السودانية في بيان: "مواصلة للاتصالات السابقة بين السودان وإسرائيل، قام وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين يرافقه وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس 2 فبراير 2023 بزيارة للسودان استمرت لبضع ساعات، التقى خلالها وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق وعددا من المسؤولين في الدولة، كما التقى في ختام الزيارة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان".

وأضاف البيان: "تطرقت المباحثات بين الطرفين إلى تطوير علاقات البلدين في المجالات المختلفة خاصة الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم، وحث الجانب السوداني الطرف الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار والسلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وتابع: "تم الاتفاق على المضئ قدما في سبيل تطبيع علاقات البلدين".

المصدر: RT