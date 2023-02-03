شكرا لبحثكم عن خبر الإمارات : من له أخوات إناث لا يعتبر وحيد وعليه أداء خدمة التجنيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قررت السلطات الإماراتية إعفاء الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما من الخدمة الوطنية بشكل نهائي، مبينة أن من لديه أخوات إناث لا يعتبر وحيدا.
وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بحيث يُعفى من الخدمة الوطنية نهائيا الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما.
وذكرت الهيئة أنه لا يعتبر وحيدا من كان لديه أخوات إناث، على أن يثبت ذلك في الأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، ويستثنى من ذلك من يبدي رغبته في الالتحاق بالخدمة متى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية.
المصدر: الإمارات اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات : من له أخوات إناث لا يعتبر وحيد وعليه أداء خدمة التجنيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.