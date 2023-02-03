شكرا لبحثكم عن خبر الخلاف على الموديل يعرقل شراء طائرات جديدة لليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بان مباحثات تجري لشراء اليمنية طائرتين جديدة. وبحسب مصادر خاصة فان اليمنية تعاقدت مع طائرتين جديدة نوع ايرباص حيث انها ستشتريها لاحقا. وبحسب المصادر فان هناك خلاف على موديل الطائرتين.

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