السعودية تغير قيادة البنك المركزي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي فهد المبارك من منصبه، وتعيين أيمن السياري بدلا عنه بمرتبة وزير، فمن هو؟

أفادت صحيفة "عكاظ" بأن السياري حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة "الملك فهد للبترول والمعادن"، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة "جورج واشنطن" في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وبرنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

حياته المهنية:

- بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي محللا ماليا، وانضم إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات.

- تم تعيين السياري نائب محافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2019، كما شغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013 إلى 2019.

- شغل أيمن السياري عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.