شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يعرض على اكاديمية يمنية الزواج العرفي حتى تتمكن من السفر بمحرم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اشتكت إحدى الأكاديميات اليمنيات من تعرضها للمضايقات والمنع من السفر من العاصمة صنعاء إلى عدن لعدم وجود محرم .

وقالت الاكاديمية اليمنية للمشهد اليمني الخميس انها تغرضت للمنع من السفر إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد طلب المليشيا الحوثية منها محرم كشرط للسفر .

وأضافت المصادر أن الأكاديمية فاتن محمد عبد الله أفادت لأحد القيادات الحوثية أنها غير متزوجة لكنه أصر منها احضار زوجها رغم تقديمها إفادة رسمية صادرة من المحكمة والتي تفيد أنها مطلقة لكنه رفض ذلك .

وأكدت الأكاديمية فاتن محمد عبد الله أن أحد القيادات الحوثية المسؤولة عن الاشراف على النقل البرئ - قسم فحص أوراق النساء - طلب منها الزواج كي تتمكن من السفر ولو عرفيا كمحرم لها .

وتعرضت فاتن محمد للمضايقات بسبب القرار الحوثي الغير مدروس بعد التحرش الجنسي بها واستغلال القرار سيء السمعة والذي حال دون تمكن العديد من اليمنيات بالتنقل داخل الأراضي اليمنية برغم أن باصات النقل الجماعي تنقل العديد من الأشخاص بشكل جماعي وليس هناك خلوة فردية به كما تدعي المليشيا .